Trabzonspor yeni sezon öncesi kahvaltıda buluştu!

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, takım kaptanlarından Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, kaptan Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ertuğrul Doğan da telefonla takıma seslenerek yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik buluşması gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde teknik heyet ve futbolcular, kaptan Stefan Savic'in organizasyonunda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN DOĞAN TAKIMA SESLENDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kahvaltı sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletirken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.