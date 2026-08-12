Trabzonspor'da orta saha arayışlarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililere önerilen Milan'ın ABD'li yıldızı Yunus Musah için teknik direktör Fatih Tekke'nin transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, merkez orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musah'ın çeşitli menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, kendisine önerilen 23 yaşındaki Yunus Musah'ı beğendiği ve oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin ise ABD'li orta saha oyuncusuyla ilgili şartları ve transfer ihtimalini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Milan, Yunus Musah'ı Ağustos 2023'te büyük umutlarla Valencia'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalan genç futbolcu, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.



27 MAÇTA FORMA GİYDİ



Milan'ın geçtiğimiz dönemde Atalanta'ya kiraladığı Musah, burada da istediği süreleri elde edemedi. Atalanta formasıyla toplam 27 karşılaşmada görev yapan ABD'li oyuncu, bu maçların yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Musah, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Karadeniz ekibinin, 23 yaşındaki oyuncu için Milan'ın taleplerini ve olası transfer formülünü araştırdığı ifade edildi. Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Musah'ı takımın yeni sezon projesinde tutmak istiyor. Milan'ın 20 milyon euro'ya transfer ettiği 1.78 boyundaki futbolcunun kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Şu an market değeri 14 milyon euro olan Yunus için temaslar sürüyor.