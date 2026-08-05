Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftarın coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Gördüğü atmosfer karşısında duygulanan Mısırlı yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'a ulaştı. Mısırlı yıldız futbolcu, Trabzon Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamayı görmesinin ardından daha önce böyle bir şey görmediğini ve Trabzonspor için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"KELİMELERE DÖKMEKTE ZORLANIYORUM"

"Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım."

5 BİN KİŞİ KARŞILADI

Trabzon Havalimanı'ndaki karşılamaya 5 bin bordo-mavili taraftar katıldı