Trabzonspor'un transfer ettiği dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı karşılamak isteyen binlerce bordo-mavili taraftar, saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'nı doldurdu.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ı transfer etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar bu akşam şehre gelmesi beklenen yıldız futbolcuyu karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'na akın etti.



5 BİN TARAFTAR GELDİ!

Trabzon Havalimanı içinde 5 bin taraftar, "Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah!" sloganları atarak dünyaca ünlü futbolcunun gelişini beklerken, meşaleler yaktı, şampiyonluk tezahüratlarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi taraftarların havalimanına kolay ulaşımı için ücretsiz otobüs seferleri düzenlerken, Mısırlı yıldızın konuşma yapması için havalimanı VIP Salonu önünde hazırlık yapıldı.

Binlerce taraftar dünyaca ünlü futbolcuyu görebilmek için havalimanına gelirken, yıldız futbolcu için yarın statta taraftara açık şekilde bir imza töreni düzenlenecek.