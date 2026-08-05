Trabzonspor Salah için Papara Park’ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Salah için yarın saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı. İşte o açıklama:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz."