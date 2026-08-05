Mohamed Salah Trabzonspor için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, bordo-mavililer için İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldıza, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama yapıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)