Mohamed Salah Trabzonspor için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, bordo-mavililer için İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldıza, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama yapıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili takım için İstanbul'a geldi.
İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 34 yaşındaki futbolcuya coşkulu bir karşılama yapıldı.
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