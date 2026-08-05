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Mohamed Salah Trabzonspor için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, bordo-mavililer için İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldıza, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama yapıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

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Mohamed Salah Trabzonspor için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili takım için İstanbul'a geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 34 yaşındaki futbolcuya coşkulu bir karşılama yapıldı.

İŞTE O ANLAR:

Salah'a İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

#İstanbul #Ts Spor
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