Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, bordo mavili formayı giydi. İşte Mısırlı yıldızın o görüntüleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünya yıldızı Mohamed Salah, bordo mavili formayla ilk kez kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kulübün yayımladığı görüntülerde Salah'ın Trabzonspor formasını giydiği ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağında yer aldığı görüldü.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Mısırlı yıldızın bordo mavili formayla objektiflere poz verdiği, ardından Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağında Trabzonspor formasını imzaladığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, bordo mavili taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Üzerine geçirdiği Trabzonspor formasıyla özel uçaktan ilk görüntüsünü veren Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarlara seslendi. Mısırlı yıldız yayınladığı ilk mesajında şu ifadelere yer verdi: "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon!"

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: