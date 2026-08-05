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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geliyor! Taraftara "Bize Her Yer Trabzon" diye seslendi

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geliyor. Mısırlı futbolcuyu taşıyan uçak Mykonos'tan havalandı. Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geliyor! Taraftara "Bize Her Yer Trabzon" diye seslendi

Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah İstanbul'a geliyor.

Mısırlı yıldızı taşıyan uçak Mykonos'tan havalandı.

34 yaşındaki isim İstanbul'a gelmek üzere olduğu uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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