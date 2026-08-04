Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alexander Sörloth transferine ilişkin çıkan iddialara açıklık getirdi. Doğan, Norveçli golcünün bordo-mavili kulübün transfer gündeminde yer almadığını belirterek haberleri yalanladı.

Mohamed Salah gelişmelerinin ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alexander Sörloth iddialarını yalanladı. Başkan Doğan, "Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." ifadelerini kullandı.



ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SÖRLOTH AÇIKLAMASI