Trabzonspor, serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul'a geleceğini, ardından Trabzon'a geçeceğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN SAAT 12.00'DE İSTANBUL'A GELECEK

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.