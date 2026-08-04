Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Tendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yaz transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Bordo-mavili yönetim ile Mohamed Salah cephesi, 2 yıllık bir sözleşme için her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun yarın sabah saatlerinde (5 Ağustos Çarşamba günü) özel uçak ile yola çıkacağı aktarıldı. Salah, İstanbul üzerinden Trabzon'a uçuş yapacak.

Yunus Emre Sel'in aktardığı habere göre; Mohamed Salah, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı sırtına geçirecek.