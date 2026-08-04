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Mohamed Salah Trabzonspor'da! Anlaşma sağlandı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

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Mohamed Salah Trabzonspor'da! Anlaşma sağlandı

Tendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yaz transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Bordo-mavili yönetim ile Mohamed Salah cephesi, 2 yıllık bir sözleşme için her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun yarın sabah saatlerinde (5 Ağustos Çarşamba günü) özel uçak ile yola çıkacağı aktarıldı. Salah, İstanbul üzerinden Trabzon'a uçuş yapacak.

Yunus Emre Sel'in aktardığı habere göre; Mohamed Salah, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Mohammed Salah kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Evli mi, çocuğu var mı? Kariyeri...

#Süper Lig #Trabzonspor #Mohamed Salah #Fırtına
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