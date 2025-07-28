Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yıldız bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye hazırlığında bulunan bordo-mavililerin ilgilendiği oyuncu Ajax'ta forma giyiyor. İşte detaylar...

Saul Niguez transferinden oyuncunun ailevi sebeplerinden dolayı vazgeçen Trabzonspor, orta saha mevkisinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Fırtına'nın gündemine Ajax forması giyen Hollandalı Davy Klaassen geldi. Belçika basınınından Voetbal24'ün haberine göre Hollandalı yıldız Trabzonspor'un listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Sözleşmesini yeni uzatmasına rağmen Davy Klaassen takımdan ayrılmaya ve bordo-mavililere katılmaya sıcak bakıyor.

Hollanda milli takımında 41 kez forma giyme başarısını elde eden Klaassen, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 35 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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