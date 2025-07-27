Bordo mavili kulüp, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz devi, Juventus'un dünya yıldızı orta sahası Arthur Melo için girişimlere başlamıştı. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için birçok kulübün devreye girmesi ve özellikle de Real Betis'in harekete geçmesi transfer yarışını kızıştırdı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavililer, bir an önce işi bitirmek için işleri hızlandırma kararı aldı. 2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve katalan ekibinde müthiş bir performans ortaya koyan 1.72 boyundaki futbolcu, 2020'de, 80 milyon euro'luk astronomik bir bedelle Juventus'a geçti. Ancak Arthur Melo için Juventus'ta işler pek yolunda gitmedi.

FATİH TEKKE DE DEVREYE GİRECEK

İtalyan ekibi, Melo'yu önce Liverpool'a (4.5 milyon euro kiralama bedeli), sonra Fiorentina'ya (2 milyon euro kiralama bedeli), son olarak da İspanyol ekibi Girona'ya (700 bin euro kiralama bedeli) kiralık olarak gönderdi. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Melo bu kez Trabzonspor'a kiralık olarak düşünülüyor. Bordo-mavili yönetim hem Juventus hem de sambacı ile görüşmelere devam ediyor. Yıllık garanti ücreti 5 milyon euro olan Melo'dan indirim talep edildi. İtalyan ekibine de zorunlu satın alma bedeli ile kiralama teklifi sunuldu. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de gerekirse devreye girerek futbolcu ile görüşmesi ve planlarını anlatması bekleniyor.

'BOX TO BOX' UZMANI

Geçtiğimiz sezon Girona'ya kiralanan Melo, 10'u ilk 11 olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı. 1.72 boyundaki ön libero, derin oyun kurucu olarak nitelendiriliyor. Pas kalitesinin yüksek oluşu ile tanınan 28 yaşındaki yıldız, oyunun yönünü hızlıca değiştirebilmesi ile dikkat çekiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin de aradığı 'box to box' oyuncu profiline uyuyor.

OYUN TARZI: XAVI - INIESTA KARIŞIMI

Arthur için Barcelona'da kullanılan en ilginç ifade: "Xavi'nin disiplinini, Iniesta'nın çevikliğini taşıyan Brezilyalı." Bu ifadeyi, onu izleyen eski teknik direktörü Ernesto Valverde de dolaylı olarak desteklemişti. Kısa alan oyununda top kaybetmemesi ve baskı altında soğukkanlı kalması en güçlü yönlerinden biri.

PAS İSABETİ USTASI

Arthur Melo, Grêmio ve Barcelona döneminde özellikle kısa paslarda neredeyse kusursuzdu. Gremio'da Libertadores maçında %100 pas isabetiyle oynaması hâlâ bir efsane olarak hatırlanır. Barcelona'daki ilk sezonunda pas isabet oranı %92.7 idi. Bu oran Xavi ve Busquets ile kıyaslanabilecek düzeydeydi. Bu özelliğiyle teknik direktörler tarafından "oyun yönlendirme" için kullanıldı.

YILLIK KAZANCI YÜKSEK

Brezilyalı orta saha ve ön libero Melo, Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 5-6 milyon euro civarında bir yıllık kazancı bulunan oyuncu, yeni sezonda kendine kulüp arıyor. Transfermarkt değeri 5 milyon euro.

SAKATLIK KABUSU

Arthur Melo'nun kariyerini baltalayan en önemli sorun ise devamlı sakatlanması. Özellikle Juventus döneminde sırt ve diz bölgesindeki kronik sorunlar nedeniyle 2020–21 sezonunda 9 farklı maç kaçırdı. 2022– 23'te Liverpool'da sadece 13 dakika süre alabildi. Bu nedenle istikrarsız görüntü çiziyor.

PERFORMANS ÖZETİ

Topla oynama: Süper Lig'de birçok takım (özellikle iç sahada) topa sahip olmak ister. Arthur, topu ayağında tutan ve tempoyu ayarlayan bir oyun kurucu olarak bu anlamda net bir artı sağlar.

Rakip baskısına karşı rahat: Dar alanda pres altında dahi çözüm üretebilir. Bu, Trendyol Süper Lig'deki düzensiz baskılara karşı değerli olur. Ancak Süper Lig'in fiziksel oyun yapısı ve hız-tempo seviyesi, Arthur Melo'nun zayıf yönleriyle çakışıyor. Melo'nun mücadele gücü düşük, savunma direnci de sınırlı bir durumda.