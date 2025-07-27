Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor için bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismi Saul Niguez'i Trabzonspor'a gitmesi için serbest bırakan Atletico Madrid'den bir jest daha geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre İspanyol oyuncu Niguez, tam Trabzonspor'a imza atacakken aniden karar değiştirip Flamengo'ya gitmişti. La Liga devi bordo- mavililere bu kez de futbolcusu Thomas Lemar'ı önerdi. Madridli yetkililer, Karadeniz temsilcisinin Fransız on numarayı ikna etmesi durumunda bedava verme sözü verdi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de 29 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ve transferine sıcak bakabileceği ifade edildi. On numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabilen Lemar, çok yönlü olması nedeniyle Karadeniz ekibinin radarına girdi. Kariyerinde Fransa'da Monacove Caen ekiplerinde de forma giyen futbolcunun kulübüyle bir yıl kontratı kaldı.