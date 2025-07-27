Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı. Faslı merkez orta saha, bordo-mavili kulübün sunduğu şartları kabul ederken, transferde artık gözler kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarına çevrildi. Trabzonspor ile Saint- Etienne yönetimleri arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Yönetim, kısa süre içinde pazarlığı sonuçlandırıp transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Tarafların 3.5 milyon euro'ya anlaştığı ve küçük detayların görüşüldüğü dile getiriliyor. Trabzonspor, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre, transferin birkaç gün içinde tamamlanması ve Bouchouari'nin kampa katılması bekleniyor.

HEM 6 HEM 8

23 yaşındaki Bouchouari, geçtiğimiz sezon Saint- Etienne formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncu, Fatih Tekke'nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.