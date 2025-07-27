CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" 01:07
Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" 01:01
Kahveci: "Mourinho'nun takımında..." Kahveci: "Mourinho'nun takımında..." 00:33
Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! 00:33
Kahveci: "Mourinho'nun takımında kanat oynamak.." Kahveci: "Mourinho'nun takımında kanat oynamak.." 00:32
Fenerbahçe Benfica'ya mağlup oldu! Fenerbahçe Benfica'ya mağlup oldu! 00:26
Daha Eski
G.Saray hazırlık maçında galip! G.Saray hazırlık maçında galip! 00:26
Kerem F.Bahçe ağlarını sarstı! İşte o gol Kerem F.Bahçe ağlarını sarstı! İşte o gol 00:26
F.Bahçe'den Skriniar'a yeni teklif! F.Bahçe'den Skriniar'a yeni teklif! 00:26
Aslan Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... Aslan Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 00:25
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 00:25
G.Saray'dan dev transfer hamlesi! G.Saray'dan dev transfer hamlesi! 00:25
Bouchouari imzaya kaldı
Trabzonspor'un gözdesinin talipleri artıyor!
Aralıklı oruç nedir?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Temmuz