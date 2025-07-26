Asbaşkan Zeyyat Kafkas, 0-0 sona eren Persepolis hazırlık maçının ardından, "Başkan Ertuğrul Doğan çok önemli bir yıldızla görüşüyor. Birkaç gün içinde transfer bitebilir" demişti. Fotomaç'ın haberine göre, Kafkas'ın adını sır gibi sakladığı ismin, Juventus'un dünya yıldızı orta sahası Arthur Melo olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde müthiş bir performans ortaya koyan 1.72 boyundaki futbolcu, 2020'de, 80 milyon euro'luk astronomik bir bedelle Juventus'a geçti. Ancak Arthur Melo için Juventus'ta işler iyi gitmedi.

ÜÇ TAKIMA KİRALIK GÖNDERİLDİ

İtalyan ekibi, Melo'yu önce Liverpool'a (4.5 milyon euro kiralama bedeli), sonra Fiorentina'ya (2 milyon euro kiralama bedeli), son olarak da İspanyol ekibi Girona'ya (700 bin euro kiralama bedeli) kiralık olarak gönderdi. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Melo bu kez Trabzonspor'a kiralık olarak düşünülüyor. Bordo-mavili yönetim ile Juventus'un kiralama bedeli konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, sambacı ile görüşmeler sürüyor. Yıllık garanti ücreti 5 milyon euro olan Melo'dan indirim talep edildiği, sambacının kabul etmesi halinde sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a çağırılacağı belirtildi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan spor dijital siteleri de yaşananları, "Melo'nun yeni adresi Türkiye olacak gibi" manşetleriyle takipçilerine duyurdu. Futbol zekası mükemmel olan 28 yaşındaki yıldız, İspanyolların efsane futbolcusu Fabregas'a ve İngilizlerin unutulmaz ismi Lampard'a benzetiliyor.