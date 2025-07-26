Ümraniyespor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sezon öncesi devam ediyor. Bordo-mavililer hazırlık mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...