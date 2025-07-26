Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sezon öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde hazırlıklar sürüyor.
Bordo-mavililer hazırlık mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:
Ümraniyespor: Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Burak, Emre, Djokanovic, Serkan, Atalay, Soukou, Bardhi
Trabzonspor: Erol Can, Salih, Serdar, Pina, Arif, Ozan, Jabol, Boran, Cham, Nwakaeme, Sikan
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ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Trabzonspor maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.