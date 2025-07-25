Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki golcünün yaptığı o itiraf ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki golcünün yaptığı o itiraf ise dikkat çekti.

İŞTE FELIPE AUGUSTO'NUN AÇIKLAMALARI:

Fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımızla birbirimizi tanıma adına güzel bir kamp dönemi geçiyor. Aynı zamanda bu kamp dönemini de, hocamızın benden neler istediğini öğrenebilmek adına iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.

Kendimi geldiğim ilk andan itibaren evimde gibi hissediyorum. Saha içinde hocamızın benden en büyük talebi, rahat olmam ve taktik anlayışı en sonuna kadar gösterebilmem. Bunda da adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

Buraya gelmeden önce, burada oynamış santrfor oyuncularını araştırdım. Beni buraya getiren sebeplerden biri, burada daha önce oynayan santrfor oyuncularının çok başarılı olup farklı liglere gidip kendilerini kanıtlayabilmeleriydi. Alexander Sörloth gibi...

Onuachu daha önce Belçika'da oynadı ben de orada oynadım. Tek santrafor mu çift santrafor mu diye hocamız karar verecek.