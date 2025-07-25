Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ve Augusto'nun transferlerinin ardından Trabzonspor, Saint Etienne'den Benjamin Bouchouari'yi renklerine katmak üzere. Bordo mavililer bir süredir peşinde olduğu 23 yaşındaki merkez orta saha için Fransız kulübüyle anlaşma noktasına geldi. Bouchouari, 2022 yazında Roda'dan 1.1 milyon euro'ya transfer edildi ve kısa sürede yeşil-beyazlıların gözbebeği haline geldi. Lig 2'de zor günler geçiren Saint Etienne'in, sözleşmesi 2026'da bitecek olan 1.65 boyundaki oyuncu için 3 ila 4 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un, 3 milyon euro'luk ilk teklifini bonuslarla 3.5 milyon euro'ya yükseltmesi ile pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydediliyor.

OLİMPİYATLARDA BRONZ MADALYA ALDI

Bouchouari'nin Trabzonspor projesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Son iki sezonda 96 resmi maça çıkan ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda Fas U23 Milli Takımı ile bronz madalya sevinci yaşayan genç futbolcu, farklı bir takımda kendini kanıtlamayı hedefliyor. Bordo mavililer ise oyun zekası ve temposuyla orta sahaya büyük katkı yapacağına inandığı Bouchouari ile gelecek sezon yeniden yapılanan kadrosuna önemli bir halka eklemeyi planlıyor. Fransız basını, Saint Etienne'nin Bouchouari'nin ayrılığını kesin olarak gördüğü ve onun olduğu bölge için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi. Bordo mavili yönetim, Bouchouari için artık geri sayıma geçmiş durumda. Kısa sürede açıklanabilir.

SİSTEME ÇOK UYGUN

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin, "Top bizde kalacak, tempo bizde olacak" prensibiyle şekillenen oyun anlayışında orta saha kilit bir rol üstlenecek. Bu nedenle teknik ekip, Bouchouari gibi top tekniği yüksek, agresif pres yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen isimlere öncelik veriyor.