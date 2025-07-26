Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Salih Malkoçoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Bordo-mavililer, devreyi önde kapattı. İkinci yarıda ise 55. dakikada Ümraniyespor'da sahneye çıkan Emre Kaplan skoru 1-1'e getirdi. 76. dakikada ise Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle yeniden öne geçerken, bu golden 1 dakika sonra Ozan Tufan'ın golüyle durum 3-1'e geldi. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ