Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Salih Malkoçoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Bordo-mavililer, devreyi önde kapattı. İkinci yarıda ise 55. dakikada Ümraniyespor'da sahneye çıkan Emre Kaplan skoru 1-1'e getirdi. 76. dakikada ise Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle yeniden öne geçerken, bu golden 1 dakika sonra Ozan Tufan'ın golüyle durum 3-1'e geldi. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Trabzonspor, duran top organizasyonunda Salih Malkoçoğlu'nun vurduğu kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/2CkTVwZxOT— TRT Spor (@trtspor) July 26, 2025
⚽️ Ümraniyespor, yakaladığı hızlı hücumla skoru eşitledi. Emre Kaplan, sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaptı. pic.twitter.com/81gY1q9wtf— TRT Spor (@trtspor) July 26, 2025
⚽️ Trabzonspor, 2 dakikada 2 gol buldu. Bordo mavililer, önce Nwakaeme ardından Ozan Tufan'la farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/G7JfJ6Izt8— TRT Spor (@trtspor) July 26, 2025