Menajerler, Roma formasını giyen kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi Trabzonspor'a önermişti. 32 yaşında ve 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy; Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. La Repubblica gazetesi konuyu haber yaptı. Fottomaç'ın derlediği haberde gazete, "Shaarawy, deneyimli ve kaliteli takviye arayan Türk kulübü Trabzonspor'un radarına girdi. Şu anda ileri düzeyde bir görüşme yok, ancak ilgi somut" diye yazdı.
Trabzonspor'dan El Shaarawy sürprizi! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İtalyan basını, Trabzonspor'un Roma forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'ye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.07.2025 - 06:41