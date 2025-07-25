Menajerler, Roma formasını giyen kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi Trabzonspor'a önermişti. 32 yaşında ve 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy; Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. La Repubblica gazetesi konuyu haber yaptı. Fottomaç'ın derlediği haberde gazete, "Shaarawy, deneyimli ve kaliteli takviye arayan Türk kulübü Trabzonspor'un radarına girdi. Şu anda ileri düzeyde bir görüşme yok, ancak ilgi somut" diye yazdı.