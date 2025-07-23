Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre menajerler, Roma formasını giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi bordo-mavili ekibe önerdi. 32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy; Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.