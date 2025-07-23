Trabzonspor'un Erzurum kampı devam ederken bordo-mavili ekibin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas önemli açıklamalarda bulundu. Kafkas, Trabzonspor'un gündeminde bulunan Benjamin Bouchouari ile Cameron Puertas transferlerine dair de konuştu ve "Benjamin Bouchouari ile Puertas ismi, 15 gündür gündemde olan oyunculardı. Avrupa'da isim yapmış çok önemli 2 tane daha orta saha ile görüşüyoruz, ciddi de yol katettik ve birkaç gün içerisinde çözeceğimizi düşünüyorum." İfadelerini kullandı.