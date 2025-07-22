Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."