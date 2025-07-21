Trabzonspor'dan yapılan açıklamada anlaşma sağlanan o oyuncuyla ailevi sebeplerden dolayı görüşmelerin durdurulduğu açıklandı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Saul Niguez transferinde ailevi sebeplerden dolayı görüşmelerin durdurulduğu açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur."

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