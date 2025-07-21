Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, transfer süreciyle alakalı basın mensuplarına konuştu.

"DAHA İYİSİNİ BULUP ALIRIZ"

Başkanımız ve ben, dört aylık süreç içerisinde çok oyuncu izledik. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular... Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok! Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına

"RAKAM 1'KEN BİZE 2 OLUYOR"

Burada hepimizin günahı var. Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri veriliyor oyuncuların, bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim. Oyuncular, birçok yer ile görüşüyor. En son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u. Rakam 1'ken, bize 2 oluyor. Türk çocuklarımız elinden geleni yapıyor ama küfür yiyor. Bunu kabul etmiyorum.