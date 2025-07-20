2025/26 sezonu öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 4-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saul transferini açıklayan Tekke, "Saul yeni oyuncumuz, hayırlı olsun. Ancak bence bu yeterli de değil. O bölgeye kesinlikle bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Ayrıca bir kenar oyuncusuna ve bir stopere de ihtiyacımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.