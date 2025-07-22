Karadeniz devi, Benjamin Bouchouari'de ısrarcı. 23 yaşındaki Faslı merkez orta saha, bir yıllık sözleşmesinin kaldığı St. Etienne'den ayrılmak istiyor. Trabzonspor, ilk etapta genç oyuncu için 3 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunmuş ancak Fransa Ligue 2 kulübü 5 milyon euro talep etmişti. Pazarlıklar sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Bouchouari ise bordo mavili takıma gelmeye sıcak bakıyor. Fırtına, yeni bir teklif hazırlayarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Bouchouari, geçtiğimiz sezon çok yönlü oyun yapısı ve fiziksel kapasitesiyle teknik ekibin öncelikli hedefleri arasına girmişti. Geçtiğimiz sezon 25 maçta bir gol atan 1.65 boyundaki futbolcu; pas kalitesi, dar alandaki hareketliliği ve rakibi bozan oyun tarzıyla ön plana çıkıyor.

TEKNİK VE AGRESİF

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin, "Top bizde kalacak, tempo bizde olacak" prensibiyle şekillenen oyun anlayışında orta saha kilit bir rol üstlenecek.

Bu nedenle teknik ekip, Bouchouari gibi top tekniği yüksek, agresif pres yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen isimlere öncelik veriyor.