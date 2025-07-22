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Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:03
Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... 00:03
Ezeli rakipler arasında dev takas! Ezeli rakipler arasında dev takas! 00:03
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 00:03
F.Bahçe'den Xhaka hamlesi! F.Bahçe'den Xhaka hamlesi! 00:03
G.Saray'a Fransız yetenek! G.Saray'a Fransız yetenek! 00:03
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Fatih Tekke'den flaş açıklamalar! Fatih Tekke'den flaş açıklamalar! 00:03
G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! 00:03
F.Bahçe'den dünya yıldızı transfer! F.Bahçe'den dünya yıldızı transfer! 00:03
G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesi! 00:03
Trabzonspor'da o ismin transferi durduruldu! Trabzonspor'da o ismin transferi durduruldu! 00:03
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! 00:03
Trabzonspor'dan Bouchouari ısrarı!
Fatih Tekke'den flaş açıklamalar!
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