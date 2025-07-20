Fotomaç'ın haberine göre, Fırtına'nın Meksika ekibi Deportivo Toluca'da forma giyen Marcel Ruiz ilgilendiği öğrenildi. Bordo-mavili ekip henüz resmi görüşmelere başlamadı. Asıl mevkisi merkez orta saha olan 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Geçen sezon tüm kulvarda 41 maça çıkan Meksikalı yıldız, 3 gol ve 9 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

Queretaro altyapısından yetişen Ruiz, 2020 yılında 3 milyon Euro bedelle Tijuana'ya transfer oldu. Burada geçirdiği 2 sezonun ardından 2022 yılında ise 3 milyon 700 bin Euro bedelle Toluca'ya katıldı. Deportivo Toluca ile 2024-2025 sezonunda Kapanış Ligi şampiyonu olan orta saha, Meksika Milli Takımı ile de Gold Cup'ta zafere ulaştı.

Marcel Ruiz transfer edilmesi halinde Trabzonspor'un ilk Meksikalı futbolcusu olarak tarihe geçecek.