Trabzonspor'a Boga fırsatı! Yeni teklif yapılacak

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ısrarla istediği isim olan Boga konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu haberin ardından bordo mavililer, oyuncu için yeni teklif yapma kararı aldı. TS SPOR HABERLERİ

Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği Jeremie Boga'yı İngiltere'den Sunderland'in transfer etmeye çalıştığı konuşuluyordu. Fakat Premier Lig ekibi, sol kanat bölgesine önce 24 milyon euro bonservisle Adingra'yı aldı. Şimdi de 20 milyon euro ödeyerek Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi transfer ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu gelişmeler sonrası Boga'nın Sunderland'e olası transferi mümkün gözükmüyor. Leeds United'ın da Boga için adı geçse de başarılı futbolcuyla ilgili resmi bir girişimi olmadı. Süreci yakından takip eden Trabzonspor Yönetimi, Boga konusunda yakın zamanda Nice'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

ÖNEMLİ KATKI YAPAR

Başkan Ertuğrul Doğan, Nice'in istediği 15 milyon euro'yu yüksek bulduklarını belirtmiş, rakamın makul seviyelere çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Görüşmelerin bu yönde ilerlediği kaydedildi. Fatih Tekke'nin Jeremie Boga transferinde ısrarcı olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncunun hız, teknik kapasite ve skorer özellikleriyle bordo-mavililerin sol kanadına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fransa kaynaklı spor siteleri, Boga transferinde artık formalitelerin kaldığını ve Trabzonspor'un bu önemli takviyeyi kısa sürede açıklayacağını yazdı. Taraftarlar da heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Futbol hayatına Chelsea'nin altyapısında başlayan Boga, 2015'te Londra temsilcisiyle Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Serie A ve Ligue 1'de forma giyen deneyimli oyuncu, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Hem sağ hem sol kanatta etkili oyun ortaya koyabiliyor.

17.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Boga, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve değeri 10 milyon euro. Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Nice, 2023'te 17.5 milyon euro'ya almıştı.