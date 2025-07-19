transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Tekke 4 takviye bekliyor. Bordo-mavililer, 2 orta saha (Biri merkez, biri ofansif), 1 kanat ve 1 stoper için yoğun görüşmeler yapıyor. Transferlerin gelmesiyle yeni sezon öncesi oyun planını şekillendirmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, özellikle orta sahadaki iki isim Cameron Puertas ve Saul Niguez'in oyunu büyük oranda değiştireceğini de şu sözlerle vurguladı: "Teknik olarak baktığımızda oyuncu profili, reaksiyon hızı az, işte bunu da değiştirecek olan bazı isimler var onları bekliyoruz."

KARARLARI BEKLENİYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fatih Tekke'nin özelikle beklediği isimler Puertas ve Niguez. Al-Qadsiah forması giyen Puertas için Suudi Arabistan ekibiyle temaslar devam ederken, transferin gerçekleşmesi adına kulübün vereceği karar bekleniyor. Öte yandan Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Saul için de süreç yakından takip ediliyor. İspanyol orta sahanın serbest kalması durumunda bordo-mavililerin hamlesini hızlandıracağı öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, transferlerin kamp döneminin sonuna kalmadan sonuçlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZLER YATIRIM FONUNDA

Puertas'la ilgili de Al-Qadsiah ile kiralık anlaşmaya varıldı. Satın alma opsiyonu noktasında da taraflar orta noktayı bulmaya yakın. 26 yaşındaki 10 numara Trabzonspor'a 'Evet' demişti. Suudi Yatırım Fonu'nun bu transfere onay vermesi beklenirken, Al-Qadsiah Kulübü; Puertas'ın yerine Otavio'yu alacak. Otovio'nun AlQadsiah'ın gitmesiyle birlikte Puertas için Trabzon yolu tamamen açılacak.

GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Niguez'in Atletico ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. La Liga ekibindeki yıllık ücreti 7 milyon euro olan ve bu rakamın bir kısmını talep eden 30 yaşındaki merkez orta saha, kulübüyle pazarlıkları sürdürüyor. 1 sene kalan kontratın feshedilmesinin ardından Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor, başarılı oyuncuyla 3 senelik mukavele üzerinde el sıkışmış durumda.