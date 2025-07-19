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F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! 01:44
F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de Hakan gelişmesi! 01:38
Fırtına 7 eksikle çalıştı Fırtına 7 eksikle çalıştı 23:32
Galatasaray çift antrenman yaptı Galatasaray çift antrenman yaptı 23:29
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 23:27
Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer... Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer... 23:22
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Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer... Inter'den açıklama geldi! Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer... 23:22
Beşiktaş'ın Avusturya kampı sona erdi Beşiktaş'ın Avusturya kampı sona erdi 22:48
G.Saray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve... G.Saray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve... 22:48
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Banka teminatları... Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Banka teminatları... 22:33
Galatasaray'dan Ederson'a teklif! Galatasaray'dan Ederson'a teklif! 22:33
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! 22:33
Fırtına'dan 4 transfer hamlesi! Fatih Tekke...
Wagner Pina'dan transfer sözleri!
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