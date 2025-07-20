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G.Saray'dan Kim Min-Jae harekatı! G.Saray'dan Kim Min-Jae harekatı! 18:01
Trabzonspor-Zob Ahan CANLI MAÇ Trabzonspor-Zob Ahan CANLI MAÇ 16:53
Fırtına Saul Niguez'e kavuşuyor! Fırtına Saul Niguez'e kavuşuyor! 15:35
Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı 14:53
Yusuf Demir'in transferi suya düştü! Yusuf Demir'in transferi suya düştü! 14:34
Alvaro Morata için flaş iddia! Alvaro Morata için flaş iddia! 13:28
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Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! 13:16
Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri 11:39
UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! 10:53
Trabzonspor'dan orta saha operasyonu! Trabzonspor'dan orta saha operasyonu! 10:52
Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! 10:30
F.Bahçe'nin kaptanına Süper Lig'den talip çıktı! F.Bahçe'nin kaptanına Süper Lig'den talip çıktı! 10:10
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