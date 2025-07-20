Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Danilo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başkan'dan geldi.

Karadeniz temsilcisi, bir sonraki hazırlık maçında 23 Temmuz'da bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ