Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızla buluşuyoruz! Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren takımımız, bu akşamki antrenmanın ardından saat 18.00'de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde taraftarlarımızla bir araya gelecek. Bu özel anı birlikte yaşamak isteyen tüm taraftarlarımızı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne bekliyoruz. Alan, saat 18.00'de taraftarlarımızın girişine açılacaktır. Ayrıca 22 Temmuz Salı ve 25 Temmuz Cuma günleri de aynı saatte taraftarlarımızla buluşmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

KAPTAN UĞURCAN ÇAKIR DA TARAFTARLARI DAVET ETTİ