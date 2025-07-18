Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Beni Trabzonspor'a getiren özeliklerim; hem savunmada hem hücumda takıma yardımcı olabilmek ve aynı şekilde bütün görevlerimi yerine getirebilmek diyebilirim."

"Djaniny, benim için önemli referanslardan biriydi. Sürekli iletişim halindeydik. Burada da başarılı olmak istiyorum ve uzun yıllar bu kulüpte forma giymek istiyorum. Djaniny, Trabzonspor için bana önemli bilgiler verdi."

"Hocamız gayet iyi bir antrenör ve bizimle her fırsatta konuşup oyun anlayışını aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyoruz."

"En sevdiğim oyunculardan biri Oscar Cardozo."