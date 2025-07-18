Trabzonspor'dan Onuachu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi!

Trabzonspor'da önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bordo-mavililer, hazırlık maçında sakatlanan Paul Onuachu'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Erzurum'da Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşayan Paul Onuachu'nun son durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır' dedi."

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