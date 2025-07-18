Trabzonspor'da geri sayıma geçildi! Çifte transfer...

Trabzonspor'da orta saha için çifte transfer açıklanması bekleniyor. Bordo mavililer bir süredir gündemde olan Saul Niguez ve Cameron Puertas için geri sayıma geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gözler 10 numara Saul Niguez ve merkez orta saha Cameron Puertas transferlerinde. Bordo mavili ekip, iki orta saha ile ilgili sürecin son aşamasına gelirken, kulüplerle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki Niguez'in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken, 26 yaşındaki Puertas için ise Al-Qadsiah'ın hamlesi takip ediliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico forması giyen Niguez'in Trabzonspor'la prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Bordo mavili ekibin oyuncuya yıllık yaklaşık 3 milyon euro teklif ettiği, Saul'ün de bu teklifi kabul ettiği kaydedildi.

AL-QADSIAH BELIRLEYECEK

Ancak transferin resmiyete kavuşması için Atletico Madrid ile sözleşme feshi gerekiyor. İspanyol kulübüyle görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürler üzerinde durduğu öğrenildi. Puertas konusunda ise Al-Qadsiah'ın tavrı belirleyici olacak. Suudi Arabistan ekibinin orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesi durumunda Puertas için çıkış yolu açılabileceği ifade ediliyor. Her iki oyuncunun transferinin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor'un, özellikle Saul transferini kamp dönemine yetiştirme konusunda ısrarcı olduğu, teknik direktör Fatih Tekke'nin de bu transferlere öncelik verdiği bildirildi.

Sörloth bilgi verdi

Niguez, Trabzonspor ile transfer görüşmelerine devam ederken kulüp ve şehir hakkında bilgi toplamak amacıyla çeşitli isimlerle temasa geçti. İlk olarak takım arkadaşı Savic ve eski milli oyuncu Arda Turan'la konuştuğu belirtilen Niguez, ardından en dikkat çekici görüşmeyi Alexander Sörloth ile yaptı. Norveçli forvet, Trabzonspor'un şehir yapısından tesislerine her şeyi anlattı.

Sevilla'da kiralık oynamıştı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Niguez, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol atarken, 6 da asist yaptı. 19 kez İspanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız, önemli bir kariyere sahip. Atletico'da 2 kez Avrupa Ligi kupasını alan, La Liga şampiyonluğu yaşayan Niguez, UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da aldı.