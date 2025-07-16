Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Erzurum kampında açıklamalarda bulunuyor.

"BOGA'YI İSTİYORUM"

"Jeremie Boga'yı çok istiyorum ama ben birini çok istediğimde olmuyor. En az iki orta saha, bir kenar ve bana göre bir stoper lazım. Bunu takıma da söyledim. 32 oyuncu var, gidecekler de önemli. Yavaş ilerliyor, bizden kaynaklı değil. Başkan ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Biraz yavaş kaldık."

PUERTAS VE NIGUEZ

"Bu oyuncuların durumunu başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımız olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün, yarın bitebilir gibi söyledi. Bekliyoruz. Transferlerin hızlı gelmesini istiyorum açıkçası."

"Uğurcan Çakır'a yedek Türk kaleci alacak mısınız?"

"Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında Türk, ikinci kaleci bulmak kolay değil. Bir, iki isim gündemde. Olmazsa da eldeki oyuncular da bizim oyuncularımız. Gençler de hazır olacak, yaşı ne olursa olsun!"

🔴🔵 Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Genelde oyundan istediğimiz şablonlar var. Önümüzdeki sezon topa sahip olan, top rakipteyken daha hızlı ve reaksiyonlarını çok sert veren bir takım görüntüsü olacak. Her maça galibiyet için çıkacak bir Trabzonspor olacak! pic.twitter.com/hRUIcxGgQa

— A Spor (@aspor) July 16, 2025