Yeni sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da Denis Draguş, İkas Eyüpspor yolcusu.
Bordo mavililer ile Trendyol Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor, 26 yaşındaki ismin kiralanması konusunda büyük oranda anlaştı.
Draguş kısa bir süre içerisinde İkas Eyüpspor'a imza atmak için kamptan ayrılacak.
GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI!
Denis Draguş geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada forma giydi. Rumen futbolcu bu mücadelelerde 3 gol ve 1 asistle oynadı.
💥 @YunusEmreSel: Trabzonspor ile Eyüpspor, Denis Draguș'un kiralanması konusunda büyük oranda anlaştı. Oyuncu, gün içerisinde Erzurum kampından ayrılacak ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gidecek. pic.twitter.com/CvSnm9k9Ds— A Spor (@aspor) July 17, 2025