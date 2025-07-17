Saul Niguez, Trabzonspor için Arabistan’dan gelen teklifleri Avrupa’da devam etmek istediği için anında geri çevirdi. Bordo mavililer bu transfer için geri sayıma geçti.

Sağ bek Wagner Pina, forvetler Paul Onuachu ve Felipe Augusto transferlerini yapan Trabzonspor, orta saha takviyesi için de geri sayıma geçti. Orta sahanın merkezine lider bir oyuncu almayı hedefleyen Fırtına, La Liga devi Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez'i renklerine bağlıyor. İspanyol deviyle bir sene kontratı kalan 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili müjdeli haberi İspanya'dan Gola TV duyurdu. Gola TV, Saul Niguez'in Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da devam etmek istediği için reddettiğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bordo mavililer ile İspanyol orta saha anlaştı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

AMA öncelikle 1.84 boyundaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Yani bordo mavililer bonservis bedeli ödemeyecek. Birkaç gün içinde Niguez'in gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Niguez, çıktığı 26 resmi maçta 1 gol atarken, 6 da asist yaptı. 19 kez İspanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız, önemli bir kariyere sahip. Atletico'da 2 kez Avrupa Ligi kupasını alan, La Liga şampiyonluğu yaşayan Niguez, UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da aldı.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Niguez, teknik direktör Simeone döneminde hem defansif katkısı hem de pas kalitesiyle dikkat çekmişti. 1.84 boyundaki futbolcu, merkez orta saha olmasına rağmen gerektiğinde 8 numara ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor. İspanyol yıldız kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği Atletico'da toplam 427 maça çıkıp 48 gol ve 26 asistlik skor katkısı verdi.

DEVLERİN LİSTESİNDEYDİ

Niguez en iyi dönemini 2018-19'da Atletico Madrid kulübünün çatısı altında yaşadı. O dönem sergilediği performans ile dev takımları peşine takan ve değerini 90 milyon euro'ya kadar yükselten İspanyol futbolcu, İspanya Milli Takımı için de önemli bir oyuncu haline gelmişti. Güncel değeri 3 milyon euro olan Saul'ün Atletico Madrid'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.