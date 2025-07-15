Draguş Eyüpspor'a kiralanması son aşamada. Kulüpler arasındaki anlaşma tamam ama Rumen forvet henüz Eyüpspor ile el sıkışmadı. Bu transferle birlikte Trabzonspor, Eyüpspor'da forma giyen 29 yaşındaki ön libero Melih Kabasakal'ı da geri almayı planlıyor. Hem orta saha hem de sağ bekte rekabet oluşturmak isteyen Fatih Tekke de İstanbulspor'da birlikte çalıştığı Kabasakal'ın transferine sıcak bakıyor. Draguş'un ayrılık, Melih Kabasakal'ın ise geri dönüşünü kapsayan transfer paketinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen Melih Kabasakal, 2015-2016 sezonunda A Takıma yükselmişti. Bordo-mavili formayı o sezon 8 kez sırtına geçiren Melih, sonraki 2 sezonu da kiralık olarak 1461 Trabzon ve Sarıyerspor'da geçirdikten sonra 2018 yılında Esenler Erokspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performans ile İstanbul'a transfer olan orta saha, 2022-2023 sezonunun devre arasında da Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor'da geçirdiği 2.5 yılda yükselişi devam eden Melih Kabasakal, takımının 1. Lig şampiyonluğu ve ardından Süper Lig'deki ilk sezonunda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti.