Fırtına'nın yeni golcüsü Augusto Trabzon'da!

Trabzonspor'un Cercle Brugge'den transfer ettiği 21 yaşındaki Brezilyalı golcü Felipe Augusto Trabzon'a geldi.

Genç oyuncu havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Her şey çok hızlı gelişti diyebilirim. Kulübün bana olan ilgisi beni çok mutlu etti. Burayı da önemli bir fırsat olarak görüyorum kendi adıma.

Çocukken bile video oyunları oynarken, Trabzonspor'u biliyordum. Oyunlarda oynadığım kulüple ve oyuncularla beraber oynayacağım. Kimin oynayacağına Fatih Tekke karar verecek.

Uzun boylu ve güçlü bir oyuncuyum. İkili mücadelelerde ayakta kalırım. Trabzonspor'a katkı sağlayacağım."