Trabzonspor'un Erzurum kampı kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu açıklandı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1.⁠ ⁠Uğurcan Çakır

2.⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım

3.⁠ ⁠Onuralp Çevikkan

4.⁠ ⁠Erol Can Çolak

5.⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç

6.⁠ ⁠Wagner Pina

7.⁠ ⁠Arif Boşluk

8.⁠ ⁠Arda Öztürk

9.⁠ ⁠Taha Emre İnce

10.⁠ ⁠Ali Şahin Yılmaz

11.⁠ ⁠Rayyan Baniya

12.⁠ ⁠Stefan Savic

13.⁠ ⁠Serdar Saatçı

14.⁠ ⁠Arseniy Batagov

15.⁠ ⁠John Lundstram

16.⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu

17.⁠ ⁠Ozan Tufan

18.⁠ ⁠Muhammed Cham

19.⁠ ⁠Okay Yokuşlu

20.⁠ ⁠Batista Mendy

21.⁠ ⁠Tim Jabol

22.⁠ ⁠Cihan Çanak

23.⁠ ⁠Boran Başkan

24.⁠ ⁠Edin Vişça

25.⁠ ⁠Oleksandr Zubkov

26.⁠ ⁠Anthony Nwakaeme

27.⁠ ⁠Göktan Gürpüz

28.⁠ Denis Draguş

29.⁠ ⁠Enis Destan

30.⁠ ⁠Danylo Sikan

31.⁠ ⁠Paul Onuachu

32.⁠ ⁠Felipe Augusto

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