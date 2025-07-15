Trabzonspor'un Erzurum kampı kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu açıklandı.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Erol Can Çolak
5. Mustafa Eskihellaç
6. Wagner Pina
7. Arif Boşluk
8. Arda Öztürk
9. Taha Emre İnce
10. Ali Şahin Yılmaz
11. Rayyan Baniya
12. Stefan Savic
13. Serdar Saatçı
14. Arseniy Batagov
15. John Lundstram
16. Salih Malkoçoğlu
17. Ozan Tufan
18. Muhammed Cham
19. Okay Yokuşlu
20. Batista Mendy
21. Tim Jabol
22. Cihan Çanak
23. Boran Başkan
24. Edin Vişça
25. Oleksandr Zubkov
26. Anthony Nwakaeme
27. Göktan Gürpüz
28. Denis Draguş
29. Enis Destan
30. Danylo Sikan
31. Paul Onuachu
32. Felipe Augusto
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