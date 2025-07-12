Trabzonspor'da Puertas heyecanı

Trabzonspor yönetimi, yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapıyor. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Qadsiah takımında forma giyen 26 yaşındaki İspanyol orta saha Cameron Puertas'ın transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp yetkilileri transferde son aşamaya geldiklerini belirtirken, oyuncunun kulübü Al-Qadsiah da yeniden bir yapılanma sürecine girmeye hazırlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Arabistan ekibinin önümüzdeki sezon ciddi bir maliyetle kadro kuracağı ve bu nedenle bazı isimlerle yollarını ayıracağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

BU doğrultuda Cameron Puertas'ın kiralanmasına olumlu yaklaşılıyor. Ancak satın alma opsiyonu konusunda da görüşmeler sürüyor. Taraflar arasında bu opsiyon bedelinin netleştirilmesi halinde transferde çok önemli bir nokta aşılacak. 26 yaşındaki 10 numaranın transferi için özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin büyük bir beklenti içerisinde olduğu belirtildi. Puertas'ın da kulüpler arasındaki görüşmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Arabistan ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.78 boyundaki yıldızın değeri şu an 13 milyon euro.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da başarılı bir şekilde görev yapabilen Cameron Puertas, 2024'te Union Saint-Gilloise takımından Al-Qadsiah'a 15.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Hatta bu durum, Belçika Jupiler Pro League ekibinin en pahalı ikinci satışı olarak da tarihe geçmişti.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Cameron Puertas daha önce birçok Süper Lig takımının gündemine gelmişti. İspanyol yıldız, önceki sezon Union Saint-Gilloise formasıyla çıktığı 56 maçta 14 gol 23 asistlik performans göstermiş, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almasıyla gündem olmuştu.