Karadeniz devinde İspanyol rüzgârı esiyor... Fırtına, 10 numara bölgesine Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ta forma giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Cameron Puertas'ı almak isteyen girişimlerini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılacak olan Puertas için kulüpler arasında önemli mesafe katedildi. Bu konuda çok yakın bir zamanda gelişme yaşanması bekleniyor. Saudi Pro League kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.78 boyundaki yıldız, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Fırtına teklif sundu ve bu hafta cevap bekliyor.