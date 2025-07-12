Daha önce Trabzonspor’da forma giymiş olan ve Kamerun Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Rigobert Song’un da süreçte etkili olduğu öğrenildi. Song’un, Christopher Wooh’a Trabzonspor ile ilgili olumlu referanslar verdiği belirtildi.

Trabzonspor, Christopher Wooh transferinde kritik bir aşamaya geldi. Rennes forması giyen Kamerunlu stoper için kulübüyle anlaşma sağlayan bordo-mavililer, 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig hayalleri nedeniyle onay alamadı. Fotomaç'ın haberine göre 1.91 boyundaki futbolcunun kararını değiştirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, bu kez teknik direktör Fatih Tekke'yi sürece dahil ediyor. Takımın gelecek sezonki projelerini doğrudan anlatacak olan Tekke'nin, genç savunmacıyı ikna etmesi bekleniyor.

SONG DA DEVREDEYDİ

Daha önce Trabzonspor'da forma giymiş olan ve Kamerun Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Rigobert Song'un da süreçte etkili olduğu öğrenildi. Song'un, Christopher Wooh'a Trabzonspor ile ilgili olumlu referanslar verdiği belirtildi.

TEKLİF ARTIRILMAYACAK

YÖNETIM, Rennes kulübü ile yapılan anlaşma çerçevesinde Wooh'a sunduğu şartlarda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. İlk görüşmede masaya konan teklifin geçerliliğini koruyacağı, Trabzonspor'un taviz vermeyeceği belirtiliyor.