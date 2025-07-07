Yeni sezonda Fatih Tekke önderliğinde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha transferi yapmayı planlayan bordo-mavililerin son olarak Viktoria Plzen forması giyen Lukas Cerv'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezonda kadrosuna bir orta saha eklemesi de yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki Çek futbolcuya taliplerin arasında Fırtına'nın da yer aldığı iddia edildi.

Merkez orta saha ve defansif orta saha bölgelerinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcuya Trabzonspor'un yanı sıra, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Belçika ekipleri Anderlecht ve Gent'in talip olduğu aktarıldı. Rudy Galetti'nin haberine göre, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen futbolcunun da kulübünden ayrılamya sıcak baktığı belirtildi.

2024/2025 sezonunda Viktoria Plzen ile 52 maça çıkan Cerv, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağaldı. Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin Euro değer biçilen futbolcunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Çekya Milli Takımı'nın formasını da 9 kez sırtına geçiren 24 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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