Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Bordo-mavililerde son olarak Teknik Direktör Fatih Tekke, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Bugün maalesef üzücü bir haber aldık. 12 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun diyerek başlamak lazım.

Yaklaşık 10. Antrenman odu. Bugün milli takımdan dönen oyuncularla ilk defa bir aradayız. Tam takımız.. Bir önceki etapta gayet tempolu ve istediğimizin üzerinde fiziksel kapasite ile oyuncularımız geldi. Yeni gelenlerle bu yoğunluğumuz devam edecek. Hafta sonu hazırlık maçı olacak. Ondan sonra Erzurum, orada da yoğunluk devam edecek. Orada da hazırlık maçlarımız devam edecek. Böylelikle lige hızlı bir şekilde hazırlanaya devam ediyoruz.

Hazırlık maçlarının belli. Tarihleri de belli. Bazı takımların sıralamasında bir değişiklik olabilir. Erzurum'da 5 tane, burada Cumartesi günü yapacağımız Tiflis maçıyla 6 olacak.

Onuachu ve Pina geldi. Pedro aramızdan ayrıldı. Transfer süreci aslında geldiğimiz günden itibaren izlediğimiz oyuncular var. Çok fazla oyuncular izledik. Özelikle ben bazı isimleri unutur hale geldik. Bir çok oyuncu ile temasa geçtik. Bazıları açıkçası maliyet olarak uymayanlar ve gelmek istemeyenler var. Sorunlarla karşılaştık, bu sorunlardan bazıları devam ediyor. Mevkisel istediğimiz oyuncular belli. Bakan da benden fazla yoruldu. Transferde de yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Belirlediğimiz oyuncular var ama ülke futbolu ile ilgili dışarıdan bakış, menajerlerin tutumları, kulüplerin istedikleri, kendi durumumuz bütün hepsini bir araya getirdiğimiz bazen zorluklar çekebiliyoruz. Biraz daha sabırlı olmamız lazım.

Kalacaklar gidecekler mevzusu, biraz önce buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. Bir oyuncuya git demek benim çok şeyim değil. Oyuncunun performansının istenmediğin söylemek bana doğru geliyor. Fatih Tekke olarak teknik adam oyuncu ilişkisi evet, duygu olarak bu kaosun içinden beraber çıktığımız oyuncularla bu duyguyu yaşıyorum. Onlara söylediğim şu: Ben insani olarak hiç bir insanla dışarıda içeride ilişkilerimi performansına, işteki yaptığı başarısı ve başarısızlığı değiştirmem. Futbolda bunun farklı anı var. Gidecek ve kalacakları belirleyen en önemli parametre performans…

Bu konuda verdiğimiz kararda en önemli parametre performans…

U19'un teknik arkadaşımıza da söyledim. Yaklaşık 3 ay önce benim için genç olması önemli değil. Yaşının hiç bir önemi yok. İyi olduğunuzu düşündüğünüz oyuncuları ki zaten A Takıma geçen sene ara ara aldık. U19'dan alamadık maç takvimleri sıktı. Bu sene için de aynı. Aramızda kiralıktan dönen, altı yapıdan gelen var. Sezon içinde yapıdan antrenmanlara katacağımız oyuncular var. Dolayasıyla ben 1 yıllık emeğin karşılığında şu oyuncuları bana verin deme gibi bir şeyim yok.

Çünkü bu oyuncuların çoğuyla ilgili bilgim yok. Dolayasıyla şu an 3 oyuncu alt yapıdan bizle beraber. Bunun sayısı artabilir. Net sayı olarak bunu gündem yapmaya gerek yok. Benim parametre olarak bu oyunda belirlediğim en temel şey; potansiyel önemli değil bu işin temel sebebi performans. Performansı olan oyuncu bizimle kalmaya, Trabzonspor'un faydasına olduğunu düşündüğümüz performansların hepsi kalacak. Düşünmediğimiz performanslar gidecek.

Pahalı bizim o paraları verme imkanımız yok. Başkanımıza tek söylediğim isim o. O oyuncu aklımda kalmıştı. Durum uyarsa bizim maliyetler istediğimiz duruma gelirse istediğimiz bir oyuncu. Ama şu an için maliyet olarak bizim çok üzerimizde.

Mevkileri kafamda çok net. Herkes açısından malum. Bunları söyleyip birilerinin moralini bozmaya gerek yok. Burada en önemlisi şu: Biz karar verirken en pahalısı dediğimizi almak mı, ki o çok kolay gözükmüyor. Bence iyi isimleri değil de, iyi takım oluşturabilme meselesi.. Bu kadar kısa sürede kolay gözükmüyor. Ama bizden beklenen tamamen değişim. Bu da mümkün gözükmüyor. Belirlediğimiz oyuncuların ki mesela açık oyuncu: 50 tane izliyorsun olabilirliği hangisi varsa.. Başkanımız bu konuda çok emek sarf ediyor.

Bir çok sorun var ama başkanımıza yönetime kurulundaki arkadaşlar ağabeylerime söylediği şif: Bence potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu adayı olan Trabzonspor'a gelmeli. Öbürlerine benim izleyip de hayır bu olmaz dediğimde olması mümkün değil.

Başkanımız da bana onu vurguluyor: Hocam sen ne istediğin neyse o... Aceleye getirme süreci yok. İstediğimiz oyuncular oluyor ama gerçekleşemiyor. Bu bizden kaynaklı değil. Dış faktör... Mevkiler çok net…

Statüde değişiklik var. 2003'lü mevzusu var. Bu da bazen kulüplerimizi zor duruma düşürecek gibi duruyor. Tüm bunları düşündüğümüzde bizim için bu süreç kolay geçmedi, geçmiyor devam edecek gibi duruyor.

Ama Trabzonspor'un hedefe oynayacak duygu tarım oluşturma gayreti içinde.