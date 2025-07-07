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Tekke'den flaş transfer açıklaması! Tekke'den flaş transfer açıklaması! 18:07
F.Bahçe'de laktat ve kuvvet testi yapıldı! F.Bahçe'de laktat ve kuvvet testi yapıldı! 16:42
Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! 15:36
F.Bahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor! F.Bahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor! 15:36
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:34
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yeni adresi Arabistan F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yeni adresi Arabistan 15:32
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Gündoğan ailesi Türkiye'ye geliyor! Gündoğan ailesi Türkiye'ye geliyor! 14:33
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Trabzonspor'un hazırlıkları devam etti Trabzonspor'un hazırlıkları devam etti 13:39
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 11:39
G.Saray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi G.Saray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi 10:56
Tekke'den flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan orta saha hamlesi!
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