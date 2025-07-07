Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Rennes'ten 23 yaşındaki Christopher Wooh için girişimlerde bulunmuştu. Fransız ekibi ile ön protokol imzalansa da Kamerunlu stoper gelmek istemeyince rota tam anlamıyla lider bir stopere döndü: Victor Lindelöf. Son iki dönemdir sürekli olarak Galatasaray'ın gündemine gelen 30 yaşındaki İsveçli savunmacı için bu kez bordo mavililer harekete geçti. Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, 8 yıllık Kırmızı Şeytanlar macerasını noktaladı. Şu anda bonservisi elinde olan 1.87 boyundaki savunmacının bonservisi elinde.

BEK POZİSYONUNDA DA OYNAYABİLİYOR

Hem sağ hem sol stoperde görev yapabilen tecrübeli futbolcu, sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor. Fotomaç'ın haberine göre, tam anlamıyla bir savunma bakanı olan Lindelöf'ün menajeri ile temas kuran Karadeniz devinin kurmayları transfer şartlarını öğrendi. Geçen sezon Premier League'de 16 (326 dakika), FA Cup'ta 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 maçta (697 dakika) görev yapan 'İsveç duvarı'nın market değeri 8 milyon euro. Fırtına kısa bir süre sonra resmi girişimlere başlayabilir. İsveç Milli Takımı'nın formasını 71 kez giydi ve üç gol atıp bir de asist yaptı. Lindelöf'ün Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

DERSLER ÇIKARILDI

Trabzonspor, 2024-25 sezonu öncesi kadro planlamasını sürdürürken, geçen sezon savunmada yaşanan sakatlık krizinden ders çıkardı. Özellikle stoper bölgesinde yaşanan eksiklikler, orta saha oyuncularının bu bölgede görevlendirilmesine neden olmuştu. Lundstram, Okay Yokuşlu, Mendy birçok kez stoper olarak görev yaptı.

7 TANE STOPER

Mevcut kadroda şu anda Savic, Batagov, Serdar Saatçi, Baniya, Ali Şahin ve altyapıdan Taha Emre İnce ile Arda Öztürk olmak üzere toplam 7 stoper yer alıyor. Ancak Savic, Baniya'nın ayrılma ihtimali var. Batagov'a da ciddi teklifler geliyor.