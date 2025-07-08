Adı transferde birçok takımla anılan Trabzonspor'un 26 yaşındaki Rumen golcüsü Denis Draguş hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki golcüye resmi bir teklif olmadığı ve takımda kalacağı açıklandı.

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin menajeri Enrico Sposato, konu ile ilgili Rumen basınına şunları söyledi: Denis tamamen Trabzonspor'a ve milli takıma odaklanmış durumda. Bu kulübün hak ettiği hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaya kendini adadı. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Gerçekten büyülü bir şehir olan Trabzon'a karşı güçlü bir bağlılık hissediyor.