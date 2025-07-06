Trabzonspor yönetimi, sağ bek Wagner Pina ve forvet Paul Onuachu takviyelerinin ardından transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer, Ligue 1 ekibi Nice'in Fildişi Sahilli yıldızı Jeremie Boga ile her konuda anlaştı. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberde, Karadeniz devinin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fransız kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli + 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği duyuruldu. Ancak Nice yönetimi, 12 milyon euro'da diretiyor. Bu sorun aşılamayınca bizzat Boga devreye girdi ve "Trabzonspor ile anlaştım. İndirim yapın. Bordo mavili takıma gitmek istiyorum. Kolaylık gösterin" talebinde bulundu.

DOĞAN: 15 MİLYON EURO FAZLA

Geçen hafta Başkan Ertuğrul Doğan, Nice'in talep ettiği 15 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulduklarını belirtmiş, rakamın makul seviyelere çekilmesi halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Boga transferinde ısrarcı olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncunun hız, teknik kapasite ve skorer özellikleriyle bordo-mavililerin sol kanadına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Boga'nın talebi sonrası Nice'in indirime gidip gitmeyeceği kısa sürede belli olacak. Bordo mavili yönetimin, bu transferi netleştirmeden başka sol kanat hamlesi yapması beklenmiyor.

17.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Boga, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 10 milyon euro. Başkan Ertuğrul Doğan, Boga için teklif sunduklarını bizzat açıklamıştı. Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 10 numara ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Nice kulübüne 2023'te 17.5 milyon euro'ya gelen Boga, beklenen patlamayı yapamadı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Futbol hayatına Chelsea kulübünün altyapısında başlayan Jeremie Boga, 2015 yılında Londra temsilcisiyle Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyeri boyunca Serie A ve Ligue 1'de forma giyen deneyimli oyuncu, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Hem sağ hem sol kanatta etkili oyun ortaya koyabilen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun stili Yattara ve Nwakaeme'ye benziyor.